Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по Лиге Европы

В результате жеребьевки футбольных команд группового этапа Лиги Европы UEFA сборная ЦСКА попала в группу Н, а «Краснодар» — в группу С. Об этом 30 августа сообщает «Коммерсант».

В группу Н, помимо ЦСКА, вошли болгарский «Лудогорец», венгерский «Ференцварош» и испанский «Эспаньол».

Соперниками «Краснодара» по группе С станут швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 19 сентября по 12 декабря. 20 и 27 февраля пройдет 1/16 финала, 1/8 запланирована на март, 1/4 — на апрель и май. Финальный матч проведут в Гданьске 27 мая.

Ранее в этот же день бельгийского футболиста испанского «Реала» Эдена Азара, который в прошлом сезоне выступал за «Челси», признали лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций.