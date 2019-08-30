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Эстонскому парламенту не хватило голосов для отставки премьера

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Парламент Эстонии не смог отправить в отставку премьер-министра государства Юри Ратаса. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Для вынесения вотума недоверия требовалась поддержка по меньшей мере 51 депутата, но в итоге за вотум проголосовали 40 человек, а против — 55.

«Премьер-министр, позволяющий разрушать Эстонию, отвечает за это перед государством даже в том случае, если это происходит не в результате его активной деятельности, а как следствие пассивного наблюдения со стороны», — отметила представительница Партии реформ Кая Каллас, обосновывая вынесение вотума.

Пресс-служба уточнила, что ранее вотум инициировали 44 депутата из 101. В их заявлении говорилось, что Ратас не смог обеспечить достойного управления Эстонией и не смог создать правительство, которое работало бы для продвижения страны.

24 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила новый состав правительства Эстонии, предложенный Юри Ратасом. Президент встретилась с будущими министрами и обсудила с ними предстоящую работу, а также «риторику некоторых кандидатов, которая вызывает беспокойство в обществе».

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