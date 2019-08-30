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В Москве хотят создать еще восемь канатных дорог

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве планируют создать восемь новых маршрутов канатных дорог, рассказал директор ГБУ «Мостранспроект» Александр Поляков на ежегодном международном форуме СМИ «It"s Time for Moscow» в пятницу, 30 августа.

«Мостранспроект» разработал проекты восьми новых маршрутов канатных дорог так, чтобы обеспечить связь между крупными точками притяжения в городе», — сказал Поляков, его слова приводит «РИА Новости».

По его мнению, это позволит привлечь туристов в российскую столицу.

Сейчас в Москве действует одна канатная дорога, соединяющая Лужники и Воробьевы горы. Вторая, от метро «Сходненская» до «Речного вокзала», находится на этапе подготовки к конкурсной процедуре.

В июне сообщалось, Москва вошла в пятерку городов мира с самыми загруженными дорогами.

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