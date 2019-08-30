Прямой эфир

Ко Дню города в центре Москвы перекроют часть улиц

0
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за подготовки ко Дню города в центре Москвы перекроют часть улиц. С 2 до 5 сентября нельзя будет припарковаться в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках. с 3 до 5 сентября — в Глинищевском переулке и Тверском проезде, а 4 и 5 сентября — в Никитском и Газетном переулках. С 5 до 9 сентября перекроют участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, несколько соседних переулков, а также Моховую улицу (от Тверской до Большой Никитской) и Театральный проезд. 7 сентября на 20 минут — c 20:50 до 21:10 — будут закрыты для транспорта площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019