Из-за подготовки ко Дню города в центре Москвы перекроют часть улиц. С 2 до 5 сентября нельзя будет припарковаться в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках. с 3 до 5 сентября — в Глинищевском переулке и Тверском проезде, а 4 и 5 сентября — в Никитском и Газетном переулках. С 5 до 9 сентября перекроют участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, несколько соседних переулков, а также Моховую улицу (от Тверской до Большой Никитской) и Театральный проезд. 7 сентября на 20 минут — c 20:50 до 21:10 — будут закрыты для транспорта площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных.