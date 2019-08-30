Васильева назвала недостаточным количество часов географии в школах

Одного часа в неделю не хватает для изучения географии в школах, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании 30 августа. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.

«Одного часа в неделю по географии недостаточно, будем думать», — сказала Васильева.

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу неоднократно заявлял о необходимости развития географического образования в стране. Так, на одном из заседаний РГО 17 мая он с одобрением высказался о поручениях Владимира Путина по вопросам популяризации географии, утвержденных в том же месяце.

«Считаю, что этот документ раз и навсегда утверждает: география — важнейший, основополагающий предмет школьной программы, базис для университетского образования, залог дальнейшего развития и процветания нашей страны», — заявил Шойгу.

Впервые Общероссийское родительское собрание было проведено в 2014 году с экс-главой Минобрнауки Дмитрием Ливановым. В 2019 году мероприятие проходит в Академической гимназии №56 города Санкт-Петербурга и доступно в онлайн-формате для всех регионов.