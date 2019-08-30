Гостям Белой дачи в Ялте предложат блюда по рецептам семьи Чехова

В Ялте к 120-летию Белой дачи воссоздадут блюда по рецептам семьи Чехова. В проекте принимают участие сотрудники Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника и бренд-шеф местного исторического бутик-отеля.

Как рассказал ИА «Крыминформ» директор музея-заповедника Артем Чернов, эксперты тщательно изучают мемориальные книги из библиотеки сестры писателя, Марии Павловны, письма и заметки, написанные ее рукой.

Для достижения максимально идентичного вкуса блюд подбирают альтернативу «чеховским» ингредиентам. Сложность заключается еще и в том, что тогда использовалась другая система мер: гарнец, золотник, четверик.

Презентация блюд состоится 9 сентября на Белой даче. Судя по всему, гостям дадут попробовать томаты, фаршированные омлетом, судака, фаршированного рисом, мятные пряники.

Научные сотрудники дома-музея составили сборник рецептов семьи Чехова. Его можно приобрести в музее в качестве сувенирной продукции.

20 августа сообщалось, что в Крыму решили возродить производство любимых яблок Николая II.