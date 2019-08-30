Водитель пострадал при столкновении двух машин в Калининграде

В Калининграде столкнулись отечественный и легковой автомобили. Пострадал 42-летний водитель одной из машин.

Как сообщили Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла 29 августа на Мамоновском шоссе. По данным полиции, 42-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Opel под управлением 52-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки получил различные травмы.

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