Водитель пострадал при столкновении двух машин в Калининграде
В Калининграде столкнулись отечественный и легковой автомобили. Пострадал 42-летний водитель одной из машин.
Как сообщили Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла 29 августа на Мамоновском шоссе. По данным полиции, 42-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Opel под управлением 52-летнего мужчины.
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