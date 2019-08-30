Прямой эфир

Водитель пострадал при столкновении двух машин в Калининграде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде столкнулись отечественный и легковой автомобили. Пострадал 42-летний водитель одной из машин.

Как сообщили Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла 29 августа на Мамоновском шоссе. По данным полиции, 42-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Opel под управлением 52-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки получил различные травмы.

Ночью в Рязани водитель иномарки сбил пешехода и врезался в дерево. Погибли два человека, еще трое пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«КамАЗ» насмерть сбил пожилую женщину в Хабаровске
Два человека пострадали в массовом ДТП в Ульяновской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019