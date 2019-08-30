В СЕ рассказали об ожидании выплаты Россией долга по взносам

Совет Европы ожидает, что Россия выплатит задолженность по членским взносам в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил в интервью «РИА Новости» пресс-секретарь генсека организации Дэниэл Хольтген.

Вопрос выплат в числе прочих тем обсудили глава МИД России Сергей Лавров и генсек СЕ Турбьерн Ягланд. Их телефонный разговор состоялся ранее в этот же день.

«Это был очень конструктивный звонок», — отметил Хольтген, говоря об итогах переговоров.

29 августа стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам. Сумма выплаты составит €54,7 млн. В СЕ приветствовали это решение, отметив, что для Страсбурга это означает «завершение антикризисных мер и возвращение к ранее планируемому бюджету».

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в бюджет СЕ.