Могерини призвала страны ЕС ввести безвизовый режим с Косово

Страны Евросоюза должны ввести безвизовый режим с частично признанным Косово. С таким заявлением в пятницу, 30 августа, выступила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Я заявила Совету ЕС на уровне глав МИД, что пришло время принять это решение. Я уверена, то пришло время, чтобы граждане Косово смогли этим воспользоваться, поскольку все требования для отмены виз были выполнены», — цитирует Могерини ТАСС.

25 августа сообщалось, что африканское государство Того отозвало признание независимости Республики Косово. 27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).

Республика Косово в 2008 году в одностороннем порядке объявила о независимости от Сербии. Независимость республики помимо Сербии не признают Россия, Китай, Израиль, Иран и ряд других государств, в том числе пять стран ЕС.