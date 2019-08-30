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Могерини призвала страны ЕС ввести безвизовый режим с Косово

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Фото: Global Look Press/Mario Salerno
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Страны Евросоюза должны ввести безвизовый режим с частично признанным Косово. С таким заявлением в пятницу, 30 августа, выступила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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«Я заявила Совету ЕС на уровне глав МИД, что пришло время принять это решение. Я уверена, то пришло время, чтобы граждане Косово смогли этим воспользоваться, поскольку все требования для отмены виз были выполнены», — цитирует Могерини ТАСС.

25 августа сообщалось, что африканское государство Того отозвало признание независимости Республики Косово. 27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).

Республика Косово в 2008 году в одностороннем порядке объявила о независимости от Сербии. Независимость республики помимо Сербии не признают Россия, Китай, Израиль, Иран и ряд других государств, в том числе пять стран ЕС.

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