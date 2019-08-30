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Спорткомплекс с бассейном построят в подмосковных Серебряных Прудах

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В Серебряных Прудах (Московская область) построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщает глава подмосковного минстроя Руслан Тагиев.

Новый спортобъект возводится на Луговой улице. Рабочие уже приступили к внутренней отделке помещений и наладке системы водоподготовки для чаши бассейна. Идет благоустройство территории, пишет интернет-газета «Подмосковье сегодня».

Завершить работы планируют до конца этого года. В здании площадью 2 тыс. кв. м обустроили душевые, раздевалки, гардероб, зал для подготовительных занятий и медкабинет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Рошале в 2021 году планируют открыть новый стадион.

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