Спорткомплекс с бассейном построят в подмосковных Серебряных Прудах
В Серебряных Прудах (Московская область) построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщает глава подмосковного минстроя Руслан Тагиев.
Новый спортобъект возводится на Луговой улице. Рабочие уже приступили к внутренней отделке помещений и наладке системы водоподготовки для чаши бассейна. Идет благоустройство территории, пишет интернет-газета «Подмосковье сегодня».
Завершить работы планируют до конца этого года. В здании площадью 2 тыс. кв. м обустроили душевые, раздевалки, гардероб, зал для подготовительных занятий и медкабинет.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Рошале в 2021 году планируют открыть новый стадион.