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Тамбовский завод направит на развитие науки 500 млн рублей

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Тамбовское ПАО «Пигмент» в 2019 году направит до 0,5 млрд рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на техническое перевооружение. Это делается в рамках нацпроекта «Наука». Предприятие инвестирует в науку такую сумму каждый год.

Как рассказали ИА «Абирег» на самом предприятии, у них есть собственный научно-технический центр, который работает над новыми рецептурами и проводит испытания качественных свойств продукции.

Специалисты находят способы снижения себестоимости, улучшают экологические параметры самой продукции и процессов производства. Компания сотрудничает с крупными российскими и зарубежными научными организациями и специалистами.

Агентство поясняет, что завод производит пигменты, сульфаминовую кислоту, оптические отбеливатели, добавки к бетонам, модифицированные алкидные лаки.

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