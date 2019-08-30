БАДы разрешат продавать на российских сайтах

Долго ждать посылки из-за рубежа скоро не придётся. Продажу БАДов на российских сайтах могут разрешить в 2021 году. Сейчас на продукцию действуют ограничения Роспотребнадзора. Купить добавки можно лишь в аптеках и точках с диетическими продуктами. Россияне заказывают БАДы с зарубежных сайтов, что создает риски для их здоровья.