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БАДы разрешат продавать на российских сайтах

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Долго ждать посылки из-за рубежа скоро не придётся. Продажу БАДов на российских сайтах могут разрешить в 2021 году. Сейчас на продукцию действуют ограничения Роспотребнадзора. Купить добавки можно лишь в аптеках и точках с диетическими продуктами. Россияне заказывают БАДы с зарубежных сайтов, что создает риски для их здоровья.

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