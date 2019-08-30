Крупнейшее гнездовое скопление Поморья обнаружили в Архангельской области

В Архангельской области орнитологи обнаружили крупнейшее гнездовое скопление в Поморье. Оно принадлежит хищной краснокнижной птице скопе.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе национального парка Онежского Поморья, эта птица единственный представитель семейства скопиных. На севере на одну их пару приходится 200–400 кв. м.

По словам директора по научной работе Дарвиновского заповедника Мирослава Бабушкина, обнаруженное скопление гнезд соизмеримо по численности с соловецкой популяцией этого вида. Исследования указывают на существование на Онежском полуострове довольно крупной гнездовой группировки, отмечает ученый.

Орнитологи также обнаружили гнезда орлана-белохвоста и ястреба-тетеревятника. Было доказано существование в Архангельской области редкого болотного луня.