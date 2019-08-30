Дело возбудили по факту перелома руки у мальчика в лагере в Пермском крае

В Пермском крае 12-летний мальчик пострадал во время конфликта с 17-летним подростком в детском лагере. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в ходе конфликта подросток нанес младшему товарищу несколько ударов кулаком по правому плечу. В результате мальчик получил перелом. Травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью, сообщает ИА «Ура.ру».

В отношении 17-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следователям предстоит дать оценку действиям сотрудников лагеря, в котором произошел конфликт.

Материалы уголовного дела переданы в суд.