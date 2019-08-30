В Иркутске задержали мужчину по подозрению в убийстве отца

Следователи в Иркутске задержали местного жителя по подозрению в убийстве отца. Об этом 30 августа сообщается на сайте иркутского управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел 9 августа на участке строящегося дома. По данным следствия, 28-летний местный житель в ходе ссоры несколько раз ударил отца по голове металлическим предметом. От полученных ран тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, его сын перенес тело на край участка и закопал, а место захоронения засыпал строительным мусором, сообщает телеканал «360».

11 августа мужчина написал заявление в полицию о безвестном исчезновении отца и даже активно участвовал в его поисках. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, который показал место захоронения убитого им отца.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

26 августа сообщалось, что 17-летнюю чеченку заподозрили в убийстве матери и сестры.