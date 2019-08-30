23-30 августа в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Участница фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» в бухте Капсель, Крым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Семейный фестиваль под открытым небом «Традиция» в усадьбе Захарово
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Матч команд «Спартак»-«Динамо» в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею с шайбой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Участники митинга-концерта, который прошел на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Новая пешеходная зона на Ходынском поле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Во время демонстрационных полетов вертолетов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Игрок ПФК ЦСКА Яка Бийол (в центре) в матче 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Ахмат» (Грозный)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Владимир Путин во время встречи с российской сборной молодых профессионалов после церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Вратарь ФК «Брага» Лима Матеус Магальес и игрок ФК «Спартак» Самюэль Жиго в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20 между ФК «Спартак» (Россия, Москва) и ФК «Брага» (Португалия, Брага)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Розы на Рижском рынке в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Владимиров
Сотрудники МЧС РФ разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Машинист во время парада паровозов, который состоялся в рамках международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо», Московская область
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Музыкант военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в рамках XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Конное представление в рамках XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
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Фото: Зураб Джавахадзе
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова перед началом заседания правительства РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Прогон оперы «Руслан и Людмила» в рамках Театрального марафона в Астрахани
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