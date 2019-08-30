Заморозки ожидаются на территории Ульяновска

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Ульяновске. В ночные часы в городе возможны заморозки.

Согласно прогнозам, в ночь на 31 августа температура опустится до –1 градуса. Об этом сообщает 1ul.ru. Ситуация может быть опасной для сельскохозяйственных растений. Жителям города рекомендуют защитить посевы с помощью полимерной пленки или нетканых материалов.

МЧС рекомендует соблюдать осторожность при использовании приборов отопления.

Ранее сообщалось, что заморозки ожидаются в Самарской области. Температура воздуха и на почве до 2 сентября будет опускаться до –2 градусов.