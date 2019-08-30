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Крупнейшая в России ягодная теплица откроется на Ставрополье

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Под Кисловодском в Ставропольском крае к открытию готовится крупнейшая ягодная теплица в России. Об этом губернатор региона Владимир Владимиров сообщил на своей странице в Instagram.

«Здесь уже проходят завершающие работы, инновационную теплицу откроют осенью. Комплекс станет первым на Ставрополье и крупнейшим в России», — приводит слова главы региона NewsTracker.

В 2020 году в теплице будут заниматься выращиванием малины, голубики и ежевики. Губернатор отмечает, что теперь зимой и осенью ставропольчане смогут попробовать выращенные в крае ягоды.

В июле стало известно о том, что в Изобильненском районе Ставропольского края начнется строительство третьей и четвертой очереди «умного» тепличного комплекса для томатов.

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