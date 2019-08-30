Заболеваемость клещевым боррелиозом выросла в Липецкой области

С начала сезона в Липецкой области зарегистрировали 16 случаев клещевого боррелиоза. Укусы клещей зафиксированы во всех административных территориях региона.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году было выявлено 10 случаев боррелиоза, в 2019 году заболевание диагностировали у 16 человек. Кроме того, зарегистрирован один завозной случай энцефалита из Алтайского края. Об этом сообщает LipetskMedia.

За неделю с укусами клещей в медицинские организации обратились более 150 человек, почти треть из них — дети. Среди исследованных клещей 22,5% оказались инфицированы различными инфекциями, в том числе боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарным эрлихиозом.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в подавляющем большинстве случаев укусы происходили на приусадебных участках и в частных домовладениях. Около 13% случаев приходится на природные территории, еще 1,5% — на кладбища.