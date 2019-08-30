Закон о тишине примут в Удмуртии

В Удмуртии в сентябре 2019 года примут закон «Об обеспеченности тишины и покоя граждан на территории Удмуртии». Депутаты регионального парламента рассмотрели проект сразу в двух чтениях. Окончательное голосование должно пройти 10 сентября.

Как поясняет ИА «Сусанин», инициатива обсуждается уже давно. Согласно опросу, проведенному молодежным парламентом Удмуртии, большинство жителей республики поддерживают предложение.

В законопроекте говорится, что в будни запрещается шуметь с 22:00 до 8:00, в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 9:00. Кроме того, соблюдать тишину требуется каждый день с 13:00 до 15:00.

Если проект примут, Удмуртия станет 36-м субъектом РФ, где действует закон о тишине.