Прямой эфир

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязани в ночном ДТП погибли двое мужчин, еще три человека пострадали. Водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла ночью в пятницу, 30 августа, на улице Спортивной. Автомобиль Daewoo Nexia выехал на обочину, сбил 45-летнего пешехода и врезался в дерево. Водитель с места происшествия скрылся, пишет РИА «7инфо».

В результате дорожной аварии погибли 23-летний пассажир иномарки и второй мужчина-пассажир, личность которого устанавливается. Сбитого пешехода и двух других пассажиров 23 и 26 лет доставили в больницу с различными травмами.

Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать водителя. Им оказался 23-летний житель Рязани. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Саратове
Три человека погибли при столкновении двух иномарок в Приангарье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019