Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Рязани

В Рязани в ночном ДТП погибли двое мужчин, еще три человека пострадали. Водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла ночью в пятницу, 30 августа, на улице Спортивной. Автомобиль Daewoo Nexia выехал на обочину, сбил 45-летнего пешехода и врезался в дерево. Водитель с места происшествия скрылся, пишет РИА «7инфо».

В результате дорожной аварии погибли 23-летний пассажир иномарки и второй мужчина-пассажир, личность которого устанавливается. Сбитого пешехода и двух других пассажиров 23 и 26 лет доставили в больницу с различными травмами.

Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать водителя. Им оказался 23-летний житель Рязани. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы до 15 лет.