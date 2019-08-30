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Второстепенные дороги отремонтируют в Омске

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Омск рассчитывает получить 1 млрд рублей на ремонт второстепенных дорог в 2020 году. Власти составили предварительный перечень улиц.

По словам мэра Омска Оксаны Фадиной, центральные магистрали города приводят в нормативное состояние. После этого рабочие в 2020 году выйдут на второстепенные путепроводы. В мэрии готов предварительный список улиц, где планируется ремонт. На эти цели Омск планирует получить 1 млрд рублей, сообщает ИА «Город55».

Список улиц в дальнейшем будет обсуждаться с общественниками и экспертами.

Фадина уточнила, что от горожан поступают жалобы на то, что ремонт проводится только на центральных улицах, а дороги в жилых микрорайонах остались без внимания.

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