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Первая партия горбуши по программе «Доступная рыба» поступила в Хабаровск

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В Хабаровск поступила первая партия охотоморской горбуши улова 2019 года. Купить ее по проекту «Доступная рыба» можно в нескольких торговых сетях и ярмарках выходного дня.

Как рассказала начальник управления торговли краевого минсельхоза Алла Сорокина, груз ждали очень долго. Из-за шторма и непогоды судно не могло разгрузиться во Владивостоке, операция откладывалась, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По ее словам, партия состоит из 13 т горбуши, пойманной в Охотском море. С предпринимателями была достигнута договоренность, что стоимость рыбы со всеми наценками не должна превышать 144 рубля за килограмм.

Вторая партия горбуши по проекту «Доступная рыба» должна прибыть в Хабаровск и поступить в магазины в начале сентября.

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