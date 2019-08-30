Летние каникулы предложили продлить до октября

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября. В парламенте считают уровень нагрузки на учащихся слишком высоким. Почти все экзамены и тестирования заканчиваются только к началу июля. Фактически каникулы длятся всего два месяца. При этом многие предпочитают летом работать. Продление каникул позволит ребятам получить больше опыта. К тому же нововведение поспособствует развитию туризма в России.