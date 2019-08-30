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В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»

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В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» откроется большая выставка «ЦВЕТ. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Об этом телеканалу «360» рассказал директор учреждения Василий Кузнецов.

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По его словам, в едином пространстве будут представлены 90 произведений искусства на территории 1,2 тыс. кв. м.

«Впервые консолидируем 11 музеев — это федеральные наши учреждения, которые находятся на территории Московской области, такие как «Архангельское», «Абрамцево», муниципальные, региональные музеи», — заявил Кузнецов.

Также музейно-выставочный комплекс готовит открытие детского центра, выставку самобытного художника Николая Рыбакова и Марка Шагала. Кузнецов подчеркнул, что музей сотрудничает с крупными западными партнерами: центром Жоржа Помпиду и Музеем библейского послания в Ницце.

Как отмечает RT, открытие выставки «ЦВЕТ. 90 шедевров из музеев Подмосковья» намечено на конец сентября.

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