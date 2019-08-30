Строительство дома для переселенцев началось в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) стартовало строительство многоквартирного жилого дома. Он предназначен для переселенцев из аварийного жилья.

Восьмиэтажный дом возведут на пересечении улиц Мухина — Октябрьская. Общая площадь здания составит 5,3 тыс. кв. м и рассчитана на проживание 88 семей, пишет Амурская служба новостей.

На строительство направили 180 млн рублей. Финансирование поступает из федерального бюджета по программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Накануне сообщалось, что в Якутске стартовал снос аварийных, расселенных и пострадавших от пожаров домов.