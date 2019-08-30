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Продажу алкоголя запретят в Липецке 2 сентября

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В Липецке на один день введут ограничение продажи спиртного. Это связано с проведением Дня знаний.

Торговля алкоголем будет ограничена во всем городе на первый день нового учебного года. Согласно региональному законодательству, запрет на продажу спиртного должен вводиться 1 сентября или на следующий за этой датой первый рабочий день. Об этом сообщает GOROD48.

Под запретом окажется не только крепкий алкоголь, но и пиво. В случае нарушения ограничения штраф для юридических лиц достигает 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу алкоголя введут на всей территории Оренбургской области 2 сентября. Приобрести спиртное можно только в заведениях общепита.

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