Карантин по бешенству ввели на территории Тамбова

Карантин по бешенству введен в Тамбове в связи с заболеванием собаки. Весь город объявили угрожаемой зоной.

Больная собака была обнаружена в частном дворе на улице Лермонтовской. В связи с этим вблизи эпизоотического очага был объявлен карантин. Улица Лермонтовская признана неблагополучным пунктом, а весь Тамбов — угрожаемой зоной. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На период действия карантина в неблагополучном пункте запрещены выставки животных, выгул собак, а также продажа животных.

Ранее бешенство выявили в Моршанском районе Тамбовской области. Опасное заболевание выявили у кота. На территории села введен карантин.