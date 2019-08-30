Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске

В Иркутске планируют установить памятник школьному дневнику. Открытие назначено на 1 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Скульптура появится в общеобразовательной школе № 24 и станет подарком к 55-летию учреждения. Памятник представляет собой раскрытый дневник, в котором проставлены пятерки и указана юбилейная дата, пишет ИА IrkutskMedia.

На левую часть дневника нанесены очертания двух ладоней. Они представляют собой символ единства и преемственности выпускников и первоклассников. На страницах также разместят стихотворение.

Ранее сообщалось, что в Иркутске началось строительство нового учебного блока для школы № 14. В трехэтажном здании смогут учиться 525 детей.