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Пожилой мужчина погиб при наезде электрички в Брянской области

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В Брянской области проводится проверка по факту гибели 73-летнего пенсионера в Брянской области. Мужчина скончался после наезда электрички.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Брянск–Льговский и Брянск–Орловский. По данным правоохранительных органов, машинист электропоезда увидел, что на пути вышел 73-летний мужчина, и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пожилой пешеход скончался на месте, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что в Карелии молодой мужчина погиб при наезде грузового поезда. Проверку по факту трагедии проводит транспортная прокуратура.

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