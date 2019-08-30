Жителей Самарской области предупреждают о заморозках

Заморозки ожидаются на территории Самарской области. Температура на почве опустится до –2 градусов.

В связи с изменениями погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 31 августа по 2 сентября в Самарской области по ночам пройдут заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Об этом сообщает НИА «Самара». Температура ожидается на уровне 0…–2 градусов.

В региональном управлении МЧС местным жителям рекомендовали учитывать неблагоприятный прогноз, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра во время похолодания. Кроме того, специалисты напоминают, что из-за переохлаждения возможно обострение болезней.

Особое внимание просят проявить водителей, которым в условиях заморозков необходимо соблюдать дистанцию.