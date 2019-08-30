Оливер Кан станет гендиректором ФК «Бавария» в 2022 году

Чемпион Европы в составе национальной команды Германии и экс-вратарь Оливер Кан войдет в совет директоров ФК «Бавария», а в 2022 году станет его генеральным директором. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщатся на сайте мюнхенского клуба.

Отмечается, что Кан подписал с клубом пятилетнее соглашение, которое вступит в силу 1 января 2020 года. После истечения срока контракта с действующим гендиректором Карлом-Хайнцом Румменигге 31 декабря 2021 года его пост займет 50-летний Кан.

«Он был капитаном «Баварии» и сборной Германии на протяжении многих лет, выиграл почти все титулы, которые возможно, всегда был полон ответственности и решимости», — прокомментировал будущее назначение Кана председатель наблюдательного совета «Баварии» Ули Хенесс.

Он отметил, что после завершения карьеры Кан получил степень магистра делового администрирования в области общего управления и открыл свой бизнес, пишет «Спорт-Экспресс».

«Я благодарю наблюдательный совет во главе с Ули Хенессом за доверие. Я тесно связан с этим клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь», — приводит слова Кана RT.

За «Баварию» Кан сыграл 632 матча, в составе команды восемь раз становился чемпионом Германии. Также он шесть раз выигрывал Кубок страны и пять — Кубок немецкой лиги. С «Баварией» он также выиграл лигу чемпионов в сезоне-2000/01 и Кубок УЕФА в сезоне-1995/96. В 1996 году Кан стал чемпионом Европы в составе сборной Германии, а также серебряным призером ЧМ-2002.

В марте сообщалось, что болельщик мюнхенской «Баварии» по имени Райан, потерявший глаз из-за редкой болезни, вставил себе имплант с эмблемой своего любимого клуба.