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Новый бассейн открыли в поселке на Колыме

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В поселке Палатка в Магаданской области завершили строительство плавательного бассейна «Арбат». Торжественное открытие спортобъекта посетил губернатор региона Сергей Носов.

В здании разместили 25-метровый бассейн на три дорожки, раздевалки, душевые кабины, помещения для персонала и тренажерные залы. Территорию около здания озеленили и благоустроили, недалеко разбили парковку для автомобилей, пишет ИА MagadanMedia.

Бассейн в Палатке должны были открыть 9 августа, но в ходе проверки объекта губернатор заявил, что необходимо сначала устранить все недочеты.

Спорткомплекс возвели за 158 млн рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета.

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