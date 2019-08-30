Сахалин закупит транспорт повышенной проходимости для перевозки пассажиров

Сахалинская область закупит транспорт повышенной проходимости для перевозки пассажиров и организации пунктов обогрева. Соответствующий тендер объявило министерство имущественных и земельных отношений региона.

В областном бюджете предусмотрено 61,8 млн рублей на приобретение 11 сверхпроходимых машин. Они должны иметь кузов-фургон, в котором могут разместиться 26 человек, капотную кабину на три места, дизельный двигатель с турбонадувом и колесную форму 6х6, сообщает ИА SakhalinMedia.

Транспорт должен быть оснащен откидывающимся лестничным маршем, входной дверью с подсветкой, эвакуационной дверью, аварийными люками, вентиляцией. Температура нагрева в нагревательном модуле будет от 34 до 39 градусов.

Подрядчика планируют выбрать 9 сентября. Он должен будет поставить автомобили в регион в течение 30 дней с даты подписания контракта.