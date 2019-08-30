Северное сияние жители Заполярья увидят 1 сентября

Жители Мурманской области 1 сентября 2019 года будут наблюдать в небе северное сияние. В этот день планету ждет мощный магнитный шторм, из-за чего будет возможно подобное природное явление.

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН отнесли будущую магнитную бурю к классу G2. Они уточнили, что северное сияние можно будет увидеть с 21:00 до 23:30, пишет ИА «Би-порт».

В июне Заполярье включили в «золотую группу» по въездному туризму. Мурманская область заняла 18-е место в том числе за счет туристов из Китая, которые приезжали в регион для того, чтобы увидеть северное сияние.