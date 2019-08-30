В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Худжанд (Таджикистан), вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово утром в пятницу, 30 августа.

Как сообщает «РИА Новости», после вылета из Пулково командир воздушного судна сообщил о возможном повреждении шасси. При этом во время осмотра взлетно-посадочной полосы были обнаружены «останки животного происхождения» и перья птиц. После этого было принято решение о посадке в Екатеринбурге.

Во время посадки борт повреждений не получил, никто из 193 пассажиров не пострадал. После дозаправки лайнер продолжил путь в Таджикистан, где в последствии успешно приземлился.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.