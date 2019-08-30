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Расшитый золотошвеями из Торжка пояс выставят в Москве

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В Москву из Тверской области отправится 12-метровый пояс, который расшили вручную золотошвеи из Торжка. Работа будет участвовать в выставке «Частные музеи России. Самородки России», которая состоится 7–8 сентября в рамках празднования Дня города.

Над созданием пояса с защитной молитвой «Живый в помощи Вышняго» трудились 37 мастериц. Они работали в течение двух лет. На вышивку ушло 52 км золотной и серебряной нитей. 6,5 тыс. кристаллов Swarovski использовалось для украшения. Как пишут «Тверские ведомости», основная идея пояса — «подпоясать всю Россию».

Экспозиция откроется в культурно-выставочном центре «Сокольники». Посетители увидят более 2 тыс. экспонатов из 100 частных музеев России. Тверскую область представят музей козла и музей золотного шитья.

Предприятие «Торжокские золотошвеи» представляло свою продукцию на выставке в Москве, которая проходила в День России. Площадку посетило порядка 1 млн человек.

В начале июля в Тверской области презентовали проект туристического кластера «Волжское море». Его отличительная особенность — акцент на круизном туризме. Предполагается, что к 2025 году Тверскую область каждый год будут посещать более 1 млн путешественников.

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