Попавший в ДТП в Карелии школьный автобус проходил предрейсовый осмотр

ГИБДД Карелии сообщила подробности аварии с участием школьного автобуса, которая произошла 29 августа в Лахденпохском районе республики. Автобус перед началом рейса проходил технический осмотр, никаких неисправностей тогда не обнаружили. Колеса автобуса находятся в хорошем состоянии, износа протектора нет.

Тахограф с картой водителя также в удовлетворительном состоянии. 67-летний водитель успешно прошел медицинский осмотр перед рейсом, в путевом листе об этом имеется отметка. В момент ДТП он не был пьян. Эксперты не исключают, что водитель мог отвлечься от управления, из-за чего «ПАЗ» съехал в кювет, пишет ИА «Карелinform».

Авария произошла на 10-м км трассы Валимяки–Костамоярви. Автобус съехал с дороги по ходу движения, после этого перевернулся. В момент ДТП в салоне были 13 пассажиров, детей среди них не было. Пять женщин получили травмы, двум из них потребовалась госпитализация.