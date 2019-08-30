Предпенсионеры Коми освоят профессии парикмахера и автомастера

В Сыктывкаре запустили специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, рассчитанную на граждан предпенсионного возраста.

Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на республиканское министерство образования, участники программы могут либо развить уже имеющиеся знания и компетенции, либо приобрести новые. Это необходимо для того, чтобы обеспечить им конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Уточняется, что, согласно компетенциям WorldSkills, в техникуме реализуют программы «Сварочные технологии», «Информационные кабельные сети», «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», «Парикмахерское искусство».

Обучение бесплатное. Каждому выпускнику выдадут документ о квалификации и паспорт компетенций для резюме.

29 августа сообщалось, что в России только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста официально трудоустроены.