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Предпенсионеры Коми освоят профессии парикмахера и автомастера

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В Сыктывкаре запустили специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, рассчитанную на граждан предпенсионного возраста.

Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на республиканское министерство образования, участники программы могут либо развить уже имеющиеся знания и компетенции, либо приобрести новые. Это необходимо для того, чтобы обеспечить им конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Уточняется, что, согласно компетенциям WorldSkills, в техникуме реализуют программы «Сварочные технологии», «Информационные кабельные сети», «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», «Парикмахерское искусство».

Обучение бесплатное. Каждому выпускнику выдадут документ о квалификации и паспорт компетенций для резюме.

29 августа сообщалось, что в России только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста официально трудоустроены.

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