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Эксперт предсказал укрепление курса рубля к концу года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Текущий курс доллара в 66 рублей или чуть выше переоценен, до нового года рубль должен укрепиться, заявил глава инвесткомпании Sova Capital Сергей Суханов.

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«Доллар по 66 рублей – это не тот уровень, где отечественная валюта должна находиться. Мы постоянно обсуждаем эту тему с трейдерами и видим рубль где-то в районе 64 на конец года», — сказал специалист, его слова приводит «РИА Новости» в пятницу, 30 августа.

Вместе с тем эксперт признал, что многое будет зависеть, в частности, от изменения ключевой ставки Центробанком, цен на нефть, эскалации санкционных рисков и притока капитала.

По словам Суханова, рубль стал падать, поскольку на коротком временном промежутке совпали несколько факторов риска: обострение торговой войны между Китаем и США, новый пакет американских санкций и негативная риторика вокруг него, а также снижение цены на нефть.

Как отметил глава Sova Capital, новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей», вступившие в силу 26 августа, оказали краткосрочное давление на российскую нацвалюту, однако в качестве поддержки рубля выступает интерес иностранных инвесторов к облигациям федерального займа (ОФЗ).

Ранее в августе Минэкономразвития опубликовало прогноз по курсу доллара США до 2024 года. Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар.

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