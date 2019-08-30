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Семь человек задержаны после беспорядков в Афинах

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Фото: Global Look Press/Dimitris Lampropoulos
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Серьезные столкновения произошли между анархистами и полицией в Афинах в ночь на 30 августа. В результате были задержаны семь человек, пишет ТАСС.

Беспорядки начались в центральном районе города. В какой-то момент анархисты начали бросать в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, камни и другие предметы. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Стычка продлилась несколько часов. В результате были задержаны семеро протестующих.

Анархисты регулярно устраивают подобные провокации сотрудникам полиции в афинском районе Эксархия. Зачастую они используют заброшенные здания в качестве баз. 26 августа правоохранители провели рейд в четырех таких постройках, откуда вывели более 100 нелегальных мигрантов и передали в гостиницы и специализированные центры.

По данным «РИА Новости», полицейские использовали слезоточивый газ в одном из заброшенных зданий, где находилась семья беженцев из Африки. Мигрантам пришлось бежать. Один человек пострадал.

Последний раз серьезные беспорядки в Афинах происходили в мае. Тогда анархисты забросали пакетами с краской и дымовыми шашками резиденцию посла США в Греции Джеффри Пайетта. Свой поступок они хулиганы объяснили несогласием с позицией Вашингтона по делу террориста Димитриса Куфонтинаса.

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