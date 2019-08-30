Навигация в Новосибирске оказалась под угрозой из-за обмеления Оби

В районе Новосибирска сильно обмелело русло реки Оби. Местами дно обнажилось и стали видны крупные камни. Вдоль правого и левого берегов реки и ее притоков появилось много мелей.

Спасатели обратились к владельцам лодок и маломерных судов с просьбой не выезжать на реку в ночные часы, в туман или плохую видимость.

Кроме того, им необходимо избегать малознакомых мест. С собой лучше брать телефон, багор, запасное весло, аптечку, топливо, якорь, воду, спасательный жилет и свисток, пишет vn.ru.

Еще 15 августа уровень воды в Оби составлял 107 см, но стремительно снижался все последующие дни. Это уже привело к сбою в движении речного транспорта.

В частности, вынужденную остановку в Томске совершил круизный теплоход «Ремикс», который следует из Салехарда в Новосибирск. Пассажиров, среди которых туристы из Германии и Швейцарии, доставят до места назначения на автобусах.