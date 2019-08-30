Последствия ливня во Владивостоке устраняли всю ночь

Во Владивостоке службы обеспечения города в режиме повышенной готовности ликвидируют последствия затянувшихся дождей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На протяжении всей ночи специалисты и техника прочищали систему ливневой канализации, убирали с дороги насосы и грунт. В порядок приводят районы Спутник, «Зеленый остров», Молодежную и стадион «Строитель», которые наиболее пострадали от стихии, пишет ИА PrimaMedia.

Как отметили в управлении транспорта горадминистрации, сегодня на работу вышли 485 автобусов и шесть троллейбусов. Некоторые маршруты были сокращены или отменены из-за размыва дорог.

29 августа власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований. Днем ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк также объявил режим ЧС в городе. Ливневые дожди стали причиной подтопления 859 жилых домов и 6 тыс. приусадебных участков в 29 населенных пунктах региона.