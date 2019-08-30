Гастрономический фестиваль «ЕСТЬ!» открывается в Томске

В Томске 30 и 31 августа впервые проведут гастрономический фестиваль «ЕСТЬ!». Основные события развернутся на площадке рядом с торговым центром «Изумрудный город». Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, рестораны и заведения стрит-фуда представят свою продукцию.

Как сообщили РИА «Томск» организаторы фестиваля, гастрономического события такого масштаба и уровня ни в городе, ни в Сибири еще не было. У него есть две основные цели: собрать на одной площадке местные оригинальные фуд-проекты и наладить общение внутри местного гастрономического сообщества.

Заявить о себе на фестивале решили около 40 местных кафе и ресторанов. На фуд-корте можно будет попробовать разную еду: от устриц до картофеля-фри. Стартапы предложат попробовать американские пончики и мексиканские тако.

Вход на фестиваль будет свободным, но за сами угощения придется заплатить. Впрочем, организаторы заверяют, что цены будут адекватными.

В июне Подмосковье включили в десятку лучших регионов для гастрономических путешествий в летний период.