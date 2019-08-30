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Московская студентка впала в кому во время отдыха в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому. Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, мать пострадавшей не сразу поняла, что случилось. Однако вскоре студентку вытащили из воды без сознания. Журналисты отмечают, что девушку уже привезли из Турции в Россию, сейчас он находится в реанимации в состоянии комы.

Других подробностей пока не сообщается.

28 августа стало известно о смерти 12-летней россиянки из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время купания в отеле Sunhill в Бодруме — руку девочки засосало в трубу в бассейне. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось, она скончалась спустя 10 дней после инцидента.

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