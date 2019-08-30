Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу из-за урагана «Дориан», который приближается к штату Флорида. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал C-Span в четверг, 29 августа.

По его словам, он останется в Соединенных Штатах, чтобы лично удостовериться, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на безопасности в связи с приближающимся штормом. Трамп отметил, что вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.

«Для меня очень важно быть здесь. Ураган, судя по всему, может оказаться очень серьезным», — цитирует Трампа агентство ТАСС.

Американский лидер уточнил, что уже общался с польским коллегой Анджеем Дудой и по-прежнему намерен поехать в Польшу в ближайшем будущем.

Трамп собирался посетить Варшаву с 31 августа по 2 сентября. 1 сентября он должен был принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться его переговоры с властями страны.

Также сообщалось о планах главы американского государства встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявляли, в частности, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

29 августа Дональд Трамп сообщил, что надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» может стать одним из самых сильных в истории Соединенных Штатов.