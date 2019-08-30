Повторное извержение вулкана Стромболи произошло в Италии

Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии. По сообщениям местных жителей, они услышали мощные взрывы, после которых над кратером вулкана поднялся столб пепла и песка.

При этом на западном склоне вулкана из кратера начала активно изливаться лава. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.