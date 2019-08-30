Настройка органа началась в «Зарядье»

В «Зарядье» началась настройка уникального музыкального инструмента. Один из крупнейших органов Европы привезли в столицу из Страсбурга.

На изготовление и сборку у конструкторов и монтировщиков ушло два года. Интонировкой занимается французская команда создателей инструмента.

Подробнее — в сюжете «Известий».