Рассекречены документы о ходе операции по освобождению Бухареста

Министерство обороны России рассекретило исторические документы о ходе Бухарестско-Арадской операции к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны.

Документы ранее хранились в фондах Центрального архива Минобороны и посвящены освобождению войсками Красной армии территории Румынии и наиболее значительным событиям операции. Среди них копии постановлений, политдонесений, журналов боевых действий, а также наградные листы на наиболее отличившихся бойцов и газетные публикации.