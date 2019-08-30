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Медведи проникли в огород жителя Кузбасса и съели смородину

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Фото: youtube.com
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Два медведя проникли на приусадебный участок жителя Кузбасса и съели смородину. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Инцидент произошел в селе Хопкино Яшкинского района. По словам автора ролика, он позвонил охотоведам, но те сказали, что ничем не могут помочь.

Также он рассказал, что на смородину «напал» только один медведь. Другой просто сидел на участке, пишет РЕН ТВ со ссылкой на «МК».

26 апреля медведь прогулялся по базе отдыха «Мечта» в Норильске. Очевидцы сняли хищника на видео. На кадрах видно, что медведь совершенно не боится людей.

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